‘Morte accidentale di un anarchico’, il teatro come arma da guerra. Cinquant’anni fa la commedia-denuncia di Franca e Dario (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono 50 anni oggi dal debutto di quello straordinario spettacolo di Dario e Franca. Dopo l’esplosione delle lotte operaie e studentesche del 1968 ci trovammo completamente impreparati di fronte a una reazione violenta e criminale da parte di fascisti, apparati deviati dello Stato, Gladio, Cia, settori della criminalità organizzata e chi più ne ha più ne metta. Oggi pare incredibile che nell’Italia nata dalla resistenza potesse esistere un tale coacervo di interessi sporchi e comportamenti illegali che contaminava addirittura le strutture dello Stato. Quest’orda di gruppi, spesso in lotta anche tra di loro, generò un piano reazionario che ripeteva un copione già ben sperimentato a partire dai 21 morti della bomba al cinema Diana di Milano, nel 1921; per questa strage furono incolpati gli anarchici e questo spianò la strada alla presa del potere del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Sono 50 anni oggi dal debutto di quello straordinario spettacolo di. Dopo l’esplosione delle lotte operaie e studentesche del 1968 ci trovammo completamente impreparati di fronte a una reazione violenta e criminale da parte di fascisti, apparati deviati dello Stato, Gladio, Cia, settori della criminalità organizzata e chi più ne ha più ne metta. Oggi pare incredibile che nell’Italia nata dalla resistenza potesse esistere un tale coacervo di interessi sporchi e comportamenti illegali che contaminava addirittura le strutture dello Stato. Quest’orda di gruppi, spesso in lotta anche tra di loro, generò un piano reazionario che ripeteva un copione già ben sperimentato a partire dai 21 morti della bomba al cinema Diana di Milano, nel 1921; per questa strage furono incolpati gli anarchici e questo spianò la strada alla presa del potere del ...

ilfattoblog : CINQUANT'ANNI FA, OGGI 'Morte accidentale' era uno sberleffo irriverente e una denuncia drammatica dei crimini di S… - clikservernet : ‘Morte accidentale di un anarchico’, il teatro come arma da guerra. Cinquant’anni fa la commedia-denuncia di Franca… - Noovyis : (‘Morte accidentale di un anarchico’, il teatro come arma da guerra. Cinquant’anni fa la commedia-denuncia di Franc… - CarmeloMontana2 : RT @LaCgilnel900: #DarioFo e quella morte accidentale di un anarchico #Pinelli - BGarattini : #5Dicembre 1970 a Varese Dario Fo porta in scena: 'Morte accidentale di un anarchico' sulla morte di Giuseppe Pinel… -

Ultime Notizie dalla rete : ‘Morte accidentale Morto in gita, 13 compagni del Nievo interrogati. I prof informati del fatto con una foto sul... Il Gazzettino