Minacce digitali | così la banca tiene al sicuro i nostri soldi

(Di sabato 5 dicembre 2020) Mail con link pericolosi, pagine web trappola, messaggi fraudolenti, telefonate con l'inganno. Mentre i pirati informatici sperimentano metodi evoluti per svuotare il nostro conto corrente, Intesa Sanpaolo ha creato a difesa dei suoi clienti una struttura operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Usa tecniche investigative e intelligenza artificiale per prevenire gli attacchi e rispondere in maniera tempestiva. Una notifica lampeggia sul telefono, è un sms della. Sembra credibile, il mittente è il medesimo di altre comunicazioni precedenti, una lista di riepiloghi di prelievi al bancomat e di operazioni eseguite online. Il testo conun link, porta a una pagina web nella quale viene chiesto di inserire il codice utente, il pin, altre credenziali d'accesso che confermino la nostra identità. I loghi, la grafica, i caratteri e i colori della ...