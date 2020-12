Milano, incidente mortale in tangenziale: vittima una giovane mamma (Di domenica 6 dicembre 2020) Milano, incidente mortale questa sera sulla tangenziale Ovest: coinvolta una famiglia di 5 persone, ha perso la vita una giovane mamma Terribile incidente attorno alle 20 di questa sera, 5 dicembre, sulla tangenziale Ovest di Milano, solitamente trafficatissima. Nei pressi di Rozzano una Honda con cinque persone a bordo, tutte della stessa famiglia è andata L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 6 dicembre 2020)questa sera sullaOvest: coinvolta una famiglia di 5 persone, ha perso la vita unaTerribileattorno alle 20 di questa sera, 5 dicembre, sullaOvest di, solitamente trafficatissima. Nei pressi di Rozzano una Honda con cinque persone a bordo, tutte della stessa famiglia è andata L'articolo proviene da Inews.it.

emergenzavvf : ?? #Milano, incidente stradale sulla Tangenziale Ovest, svincolo per Pavia. Tratto chiuso al traffico. Deceduta una… - CardelliAc : RT @emergenzavvf: ?? #Milano, incidente stradale sulla Tangenziale Ovest, svincolo per Pavia. Tratto chiuso al traffico. Deceduta una donna,… - ERivetta : RT @emergenzavvf: ?? #Milano, incidente stradale sulla Tangenziale Ovest, svincolo per Pavia. Tratto chiuso al traffico. Deceduta una donna,… - sergimagugliani : RT @fanpage: Una tragedia devastante: famiglia distrutta in tangenziale, morta la mamma, gravissima la figlia di 12 anni - fanpage : Una tragedia devastante: famiglia distrutta in tangenziale, morta la mamma, gravissima la figlia di 12 anni -