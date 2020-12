Milano, da Armani a Dolce e Gabbana, i big della moda vestono le star del belcanto per la Prima televisiva della Scala (Di sabato 5 dicembre 2020) Da Giorgio Armani a Dolce e Gabbana, da Raffaela Curiel a Marco De Vincenzo, fino a Gianluca Capannolo. Per la Prima della Scala a porte chiuse ma in mondovisione tv, ci sarà una passerella di grandi ... Leggi su leggo (Di sabato 5 dicembre 2020) Da Giorgio, da Raffaela Curiel a Marco De Vincenzo, fino a Gianluca Capannolo. Per laa porte chiuse ma in mondovisione tv, ci sarà una passerella di grandi ...

zazoomblog : Milano da Armani a Dolce e Gabbana i big della moda vestono le star del belcanto per la Prima televisiva della Scal… - BreakingItalyNe : RT @leggoit: Milano, da Armani a Dolce e Gabbana, i big della moda vestono le star del belcanto per la Prima televisiva della Scala https:… - leggoit : Milano, da Armani a Dolce e Gabbana, i big della moda vestono le star del belcanto per la Prima televisiva della Sc… - Glambiz_ : RT @ModaCorriere: Giorgio Armani: «Sogno un mondo meno frenetico. E più alberi a Milano» - ale_mayer : RT @parallelecinico: Eh niente, se andate a pagine 268 di televideo potete consultare il risultato di Air Avellino-Armani Jeans Milano di 1… -