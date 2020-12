Milan, Romagnoli premiato dal club per le 200 partite in rossonero – VIDEO (Di sabato 5 dicembre 2020) Romagnoli è stato premiato da Maldini per le 200 partite con il Milan nel centro sportivo rossonero. Queste le sue parole Alessio Romagnoli ha ricevuto un premio da parte del Milan per aver raggiunto il traguardo delle 200 partite giocate con la maglia del Diavolo. A consegnare il premio a Romagnoli, è stato Paolo Maldini poco prima di iniziare l’allenamento di oggi. La società rossonera, ha dedicato un post su Twitter, per complimentarsi con il capitano. Tutta la squadra ha applaudito nel momento della premiazione. Romagnoli ha anche dichiarato: «Grazie alla società, al mister e ai compagni per aver raggiunto questo traguardo. Ora tocca raggiungere i traguardi di squadra». A well-deserved recognition, Captain! ? Che ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020)è statoda Maldini per le 200con ilnel centro sportivo. Queste le sue parole Alessioha ricevuto un premio da parte delper aver raggiunto il traguardo delle 200giocate con la maglia del Diavolo. A consegnare il premio a, è stato Paolo Maldini poco prima di iniziare l’allenamento di oggi. La società rossonera, ha dedicato un post su Twitter, per complimentarsi con il capitano. Tutta la squadra ha applaudito nel momento della premiazione.ha anche dichiarato: «Grazie alla società, al mister e ai compagni per aver raggiunto questo traguardo. Ora tocca raggiungere i traguardi di squadra». A well-deserved recognition, Captain! ? Che ...

gb46290720 : RT @PianetaMilan: #Milan, #Romagnoli premiato da #Maldini per le 200 presenze / #VIDEO - PianetaMilan : #Milan, #Romagnoli premiato da #Maldini per le 200 presenze / #VIDEO - sportli26181512 : VIDEO - Romagnoli premiato da Maldini per le 200 presenze: “Ora bisogna raggiungere gli obiettivi di squadra”: Il M… - infoitsport : Milan, Pioli senza Kjaer? No problem, riecco Gabbia in coppia con Romagnoli - Livia_DiGioia : RT @Alemilanista86: 'Sono sempre più orgoglioso di essere il capitano del Milan e lo sarò per sempre' Il mio capitano Alessio Romagnoli htt… -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Romagnoli Milan, Romagnoli premiato da Maldini per le 200 presenze / VIDEO Pianeta Milan Milan, Romagnoli premiato da Maldini per le 200 presenze / VIDEO

VIDEO MILAN NEWS – Quella in Milan-Celtic di Europa League è stata la presenza numero 200 di Alessio Romagnoli con la maglia rossonera. Il capitano si è detto molto felice di questo traguardo e già ...

Milan, Romagnoli premiato dal club per le 200 partite in rossonero – VIDEO

Romagnoli è stato premiato da Maldini per le 200 partite con il Milan nel centro sportivo rossonero. Queste le sue parole ...

VIDEO MILAN NEWS – Quella in Milan-Celtic di Europa League è stata la presenza numero 200 di Alessio Romagnoli con la maglia rossonera. Il capitano si è detto molto felice di questo traguardo e già ...Romagnoli è stato premiato da Maldini per le 200 partite con il Milan nel centro sportivo rossonero. Queste le sue parole ...