Milan, Ibrahimovic si racconta: “Avevo deciso di ritirarmi poi è cambiato qualcosa…” (Di sabato 5 dicembre 2020) “Pioli mi ha chiesto cosa volevo fare alla fine della scorsa annata. Gli ho risposto: ‘No, non continuo. Basta’. Anche la mia famiglia è importante, io sono qui da solo, è un sacrificio. Per sei mesi va bene, ma un altro anno come questi sei mesi no. Pioli mi ha detto: ‘Ok, ti rispetto, va bene’“. Nel corso dell’intervista one-to-one a Milanello tra Zlatan Ibrahimovic e Massimo Ambrosini, in onda su Sky Sport, l’attaccante svedese svela tutte le sue perplessità circa il suo possibile addio al calcio dopo l’estate del 2020. “Il giorno dopo abbiamo parlato di nuovo: ‘No, non è così semplice. Se rimani, qui sarà un’altra cosa’. E io: ‘No, ho deciso di ritirarmi’. Lascia stare il contratto, a quest’età non è importante – ha detto Ibra -. Poi è cambiato qualcosa. Non volevo avere rimpianti. Ho chiamato il ... Leggi su sportface (Di sabato 5 dicembre 2020) “Pioli mi ha chiesto cosa volevo fare alla fine della scorsa annata. Gli ho risposto: ‘No, non continuo. Basta’. Anche la mia famiglia è importante, io sono qui da solo, è un sacrificio. Per sei mesi va bene, ma un altro anno come questi sei mesi no. Pioli mi ha detto: ‘Ok, ti rispetto, va bene’“. Nel corso dell’intervista one-to-one aello tra Zlatane Massimo Ambrosini, in onda su Sky Sport, l’attaccante svedese svela tutte le sue perplessità circa il suo possibile addio al calcio dopo l’estate del 2020. “Il giorno dopo abbiamo parlato di nuovo: ‘No, non è così semplice. Se rimani, qui sarà un’altra cosa’. E io: ‘No, hodi’. Lascia stare il contratto, a quest’età non è importante – ha detto Ibra -. Poi èqualcosa. Non volevo avere rimpianti. Ho chiamato il ...

SkySport : Ibrahimovic: “Rimasto per non avere rimpianti, ora voglio continuare a giocare” - DiMarzio : #Milan, a tutto Ibrahimovic: stimoli, obiettivi, futuro. 'A Milanello mi sento a casa' - Gazzetta_it : #Ibrahimovic: 'Meglio portare il #Milan al top che vincere con altre squadre' - infoitsport : Ibrahimovic: «Non siamo come Inter e Juventus. Questo Milan non ha esperienza» - morelli_rinaldo : PAROLE IMPORTANTI:IBRA (CHE PARLA DI RITIRO), ROMAGNOLI: CON LA SAMP DIMOSTRA DI ESSERE GRANDE #Milan #Ibrahimovic… -