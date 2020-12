Mihajlovic cerca una talpa dentro lo spogliatoio | la spedirà sotto l’incrocio

sportli26181512 : Inter-Bologna, Mihajlovic: 'Lukaku l'avrei fermato solo su un ring': Show dell'allenatore rossoblù in conferenza: '… - clarencius : RT @AgentiAnonimi: Il #Bologna ???? cerca un attaccante: ecco tutti i nomi nella lista di Sinisa #Mihajlovic ???? ???? - AgentiAnonimi : Il #Bologna ???? cerca un attaccante: ecco tutti i nomi nella lista di Sinisa #Mihajlovic ???? ???? - passione_inter : Verso Inter-Bologna, Mihajlovic cerca il tris a San Siro. Le ultime sulla formazione degli emiliani -… - fcin1908it : Inter, riecco Mihajlovic: il suo Bologna cerca il tris a San Siro. TS: 'Il dato che spicca...' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Mihajlovic cerca

ora Inter e Bologna cercano importanti conferme così da avanzare verso i rispettivi obiettivi. Per nerazzurri di Antonio Conte, lo Scudetto e la zona Champions, per i rossoblù di Sinisa Mihajlovic la ...Questa sera andrà in scena a San Siro la sfida tra Inter e Bologna, con la Beneamata che cercheranno di sfatare il tabù contro gli emiliani, cercando di non incombere nella terza sconfitta consecutiva ...