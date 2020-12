Migliaia manifestano a Parigi contro legge sicurezza, 64 arresti (Di domenica 6 dicembre 2020) Migliaia di persone hanno protestato a Parigi per denunciare la violenza della polizia e il nuovo progetto di legge sulla sicurezza del presidente Emmanuel Macron. I primi scontri subito dopo la partenza della manifestazione dalla Porte del Lilas, nella periferia est della capitale francese. Gruppi di giovani incappucciati hanno lanciato oggetti contro la polizia e gli agenti hanno risposto con i lacrimogeni. Vetrine di negozi e di agenzie di banche e assicurazioni sono andate in frantumi, molti i petardi lanciati e i cassonetti in fiamme.Secondo il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, almeno 64 persone sono state fermate. Poco più di metà del corteo non raggiungerà la meta fissata di Place de la République a causa dei gravi incidenti sul percorso, dove sono andate in fiamme diverse auto. Gravi i ... Leggi su ilfogliettone (Di domenica 6 dicembre 2020)di persone hanno protestato aper denunciare la violenza della polizia e il nuovo progetto disulladel presidente Emmanuel Macron. I primi scontri subito dopo la partenza della manifestazione dalla Porte del Lilas, nella periferia est della capitale francese. Gruppi di giovani incappucciati hanno lanciato oggettila polizia e gli agenti hanno risposto con i lacrimogeni. Vetrine di negozi e di agenzie di banche e assicurazioni sono andate in frantumi, molti i petardi lanciati e i cassonetti in fiamme.Secondo il ministro dell'Interno, Gérald Darmanin, almeno 64 persone sono state fermate. Poco più di metà del corteo non raggiungerà la meta fissata di Place de la République a causa dei gravi incidenti sul percorso, dove sono andate in fiamme diverse auto. Gravi i ...

