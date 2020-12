Michelle Hunziker | tutto su di lei – età | marito | figlie | altezza

Leggi su giornal

(Di sabato 5 dicembre 2020)nasce a Sorengo, nel Canton Ticino della Svizzera, il 24 gennaio 1977 ed è una conduttrice, attrice e cantante ma anche ex modella. Il suo esordio avviene con la celebre e provocatoria campagna pubblicitaria per Roberta, marchio di biancheria intima, che vede tutte le città tappezzata di cartelloni con il lato B e la lunga treccia bionda di. La bellissimaha 43 anni, è alta 170 cm, può vantare misure 86-63-91 ed ha un fisico mozzafiato. Le sue prime apparizioni in televisione risalgono agli inizi degli anni ’90, in particolare nella stagione 1994/1995 partecipa a buona domenica partecipando al concorso Miss buona domenica. Nel 1996 affianca Paolo Bonolis nella conduzione de I Cervelloni. Nel 1997 inizia a condurre Paperissima Sprint su Canale 5 affiancato dal Gabibbo; poi conduce ...