Michael Antonelli morto a 21 anni, il Covid-19 gli ha dato il colpo di grazia (Di sabato 5 dicembre 2020) . Ciclismo in lutto per la morte di Michael Antonelli che aveva compiuto 21 anni il 30 novembre scorso. È deceduto all'ospedale di San Marino, dove era stato ricoverato per una grave crisi respiratoria provocata dal Covid-19. Ad agosto del 2018 fu protagonista del terribile incidente durante la 72esima edizione della Firenze-Viareggio. Le sue condizioni di salute sono apparse subito preoccupanti nonostante il trasporto nel Reparto di Terapia Intensiva. Sua madre, Marina, il fratello, Mattia, e i familiari gli sono rimasti accanto fino all'ultimo.

