“Mi ha lasciato…” Ambra Angiolini, rivelazioni inedite sulla sua storia con Allegri (Di sabato 5 dicembre 2020) La loro è una delle coppie più chiacchierate, ed apprezzate dal grande pubblico, del mondo dello spettacolo. Lei, attrice amatissima, lui allenatore vincente. La loro storia d’amore, negli ultimi tempi, ha subito qualche scricchiolio. Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri, però, al netto dei rumors, sono più uniti che mai. Eppure, un inedito aneddoto che è L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 5 dicembre 2020) La loro è una delle coppie più chiacchierate, ed apprezzate dal grande pubblico, del mondo dello spettacolo. Lei, attrice amatissima, lui allenatore vincente. La lorod’amore, negli ultimi tempi, ha subito qualche scricchiolio.e Massimiliano, però, al netto dei rumors, sono più uniti che mai. Eppure, un inedito aneddoto che è L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

MaschioDeciso : Come regalo ?? di Natale ?? è arrivato un po’ in anticipo ma Santa Claus ???? mi lasciato un messaggio “non mi rivedrai… - kteteloml : questa situazione in cui sto non mi lasciato neanche la forza per festeggiare un giorno così importante sono così arrabbiata -

Ultime Notizie dalla rete : “Mi lasciato…” Giocano a calcio in piazza, ma la palla è un povero gatto. E finisce male per tutti ciociariaoggi.it