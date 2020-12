Meteo, forte maltempo nelle prossime 48 ore: in arrivo neve abbondante (Di sabato 5 dicembre 2020) Ore critiche per il Meteo sulla penisola, con un forte maltempo che durerà tutto il weekend. Arrivano piogge e neve in abbondanza sul paese. In questo weekend la stagione invernale inizierà ad alzare la voce, con il Meteo della penisola che sarà fortemente condizionato dal maltempo. Infatti nei prossimi giorni vedremo la discesa di neve L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Ore critiche per ilsulla penisola, con unche durerà tutto il weekend. Arrivano piogge ein abbondanza sul paese. In questo weekend la stagione invernale inizierà ad alzare la voce, con ildella penisola che saràmente condizionato dal. Infatti nei prossimi giorni vedremo la discesa diL'articolo proviene da Inews.it.

