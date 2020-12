METEO 7 Giorni. Italia sferzata da altro maltempo. PIOGGIA e NEVE sui monti (Di sabato 5 dicembre 2020) METEO SINO ALL’11 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Continua la fase critica di maltempo sull’Italia per un’intensa perturbazione legata ad un’estesa circolazione ciclonica che abbraccia tutta l’Europa Centro-Occidentale. L’elemento di spicco sono le intensissime nevicate sulle Alpi, risalite di quota per effetto di correnti provenienti dai quadranti meridionali che hanno intensificato le precipitazioni. La perturbazione in transito sull’Italia ha un’evoluzione molto lenta, rallentata da un possente anticiclone sull’Europa Orientale e sulla Russia. Ciò comporta maltempo insistente anche domenica, quando farà peraltro ingresso anche aria più fredda dalla Valle del Rodano in contrasto con le correnti molto più miti afro-mediterranee. Ci sarà occasione per ulteriori importanti ... Leggi su meteogiornale (Di sabato 5 dicembre 2020)SINO ALL’11 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Continua la fase critica disull’per un’intensa perturbazione legata ad un’estesa circolazione ciclonica che abbraccia tutta l’Europa Centro-Occidentale. L’elemento di spicco sono le intensissime nevicate sulle Alpi, risalite di quota per effetto di correnti provenienti dai quadranti meridionali che hanno intensificato le precipitazioni. La perturbazione in transito sull’ha un’evoluzione molto lenta, rallentata da un possente anticiclone sull’Europa Orientale e sulla Russia. Ciò comportainsistente anche domenica, quando farà peringresso anche aria più fredda dalla Valle del Rodano in contrasto con le correnti molto più miti afro-mediterranee. Ci sarà occasione per ulteriori importanti ...

remeteo : Accumuli notevoli su tutta la provincia e i fenomeni non sono ancora terminati! Previsioni aggiornate al link:… - Centrometeo : SI È APERTA UNA FASE ALL’INSEGNA DEL TEMPO INSTABILE E A TRATTI PERTURBATO CHE DURERÀ PER DIVERSI GIORNI Il meteo… - difficilevivere : negli unici giorni di 'vacanza' che abbiamo c'è l'allerta meteo, che gioia?? - pinturicchio_60 : Il #5G operando su una frequenza prossima a quella delle trasmissioni satellitari potrebbe condurre a una perdita d… - Stair_Mario : Io che pensavo di uscire un po’ in questi giorni liberi ma il meteo è omofobo -

Ultime Notizie dalla rete : METEO Giorni Meteo: PROSSIMA SETTIMANA, Lunedì e IMMACOLATA con Forti Rovesci DIFFUSI, poi torna l'ALTA PRESSIONE? La TENDENZA iLMeteo.it METEO 7 Giorni. Italia sferzata da altro maltempo. PIOGGIA e NEVE sui monti

Clicca qui e vai su Google e premi la STELLINA ---> SEGUI per ricevere i titoli delle nostre NEWS.METEO SINO ALL’11 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Continua la fase critica di maltempo sull’Italia ...

Real Madrid, Zidane: «Giorni difficili. Abbiamo carattere» – VIDEO

Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Siviglia - VIDEO ...

Clicca qui e vai su Google e premi la STELLINA ---> SEGUI per ricevere i titoli delle nostre NEWS.METEO SINO ALL’11 DICEMBRE 2020, ANALISI E PREVISIONE Continua la fase critica di maltempo sull’Italia ...Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, ha parlato in conferenza stampa al termine del match contro il Siviglia - VIDEO ...