**Mes: Renzi a Crimi, 'rispetto a fare debito c'è risparmio 300 mln l'anno, no allucinante'** (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Io sto con Zingaretti e non con Crimi. Perché è vero, come dice Crimi, è vero che si possono finanziare" i 37 miliardi del Mes "facendo debito normale, ma costa 300 milioni di euro l'anno in più" rispetto ai tassi del Mes, "buttare via 300 milioni l'anno che sono 3 miliardi in 10 anni in nome di un veto ideologico è allucinante". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo Renzi. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Io sto con Zingaretti e non con. Perché è vero, come dice, è vero che si possono finanziare" i 37 miliardi del Mes "facendonormale, ma costa 300 milioni di euro l'in più"ai tassi del Mes, "buttare via 300 milioni l'che sono 3 miliardi in 10 anni in nome di un veto ideologico è". Lo ha detto il leader di Iv, Matteo

