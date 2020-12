Mes | Crippa | ' mercoledì voto su riforma | basta provocazioni infantili alleati' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - "Da qualche giorno leggiamo dichiarazioni dei nostriche destano stupore. Continuano a ripetere: 'diremo di sì perché i soldi del Mes ci servono'. Considerato il fatto chesi voterà solo sulladel Salva Stati e non certo sull'utilizzo del Mes pandemico, le cose sono due. O questi esponenti politici non hanno ancora compreso su cosa esprimeranno il loroo, peggio ancora, stanno prendendo in giro gli italiani, speculando sulla malattia per ragioni di tattica politica". Lo afferma Davide, capogruppo M5S alla Camera. "Noi -aggiunge- continuiamo a dire no all'utilizzo del Mes. E ildinon c'entra nulla.prese in giro,...