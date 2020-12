Mercato immobiliare post-lockdown: in crescita le domande di accesso al credito (Di sabato 5 dicembre 2020) Il periodo di lockdown totale vissuto da marzo a maggio ha influito radicalmente su qualsiasi settore dell’economia nazionale. Certamente l’impatto negativo delle restrizioni è tuttora evidente, ma la reazione delle Autorità competenti è stata probabilmente “imposta” dalla grave emergenza sanitaria: infatti, la diffusione del Covid-19 su tutto il territorio nazionale ed in modo così repentino non era né prevista né prevedibile e di conseguenza ha colto tutti impreparati. Uno degli ambiti che ne ha risentito in maggior misura è stato il Mercato immobiliare, in primo luogo perché a nessuno era consentito allontanarsi dal proprio domicilio se non per ragioni di salute, necessità e lavoro ed inoltre perchè l’instabilità economica ha scoraggiato ogni interessato che, per paura di assumere un impegno economico ... Leggi su udine20 (Di sabato 5 dicembre 2020) Il periodo ditotale vissuto da marzo a maggio ha influito radicalmente su qualsiasi settore dell’economia nazionale. Certamente l’impatto negativo delle restrizioni è tuttora evidente, ma la reazione delle Autorità competenti è stata probabilmente “ima” dalla grave emergenza sanitaria: infatti, la diffusione del Covid-19 su tutto il territorio nazionale ed in modo così repentino non era né prevista né prevedibile e di conseguenza ha colto tutti impreparati. Uno degli ambiti che ne ha risentito in maggior misura è stato il, in primo luogo perché a nessuno era consentito allontanarsi dal proprio domicilio se non per ragioni di salute, necessità e lavoro ed inoltre perchè l’instabilità economica ha scoraggiato ogni interessato che, per paura di assumere un impegno economico ...

