Melizzano | lunedì 7 dicembre interruzione idrica per lavori da parte dell’Enel

(Bn) – La Gesesa comuna, che, a causa diprogrammati dall'Enel su alcuni dei loro impianti, nel Comune di, dalle ore 09:00 alle ore 14:00 sarà sospeso il servizio idrico, poiché mancherà l'energia elettrica che alimenta i nostri serbatoi. Le zone interessate sono: via Fontana, via Torello, via Monna, via Mancini, via Rotabile, via Frasso Solopaca, via Rotabile Frasso, via Rotabile Solopaca, via Frasso Vecchio, via Piantito, via Calcarella, via Acquaviva. Inoltre Gesesa ricorda che, per segnalare disservizi, è sempre attivo il numero verde Emergenze e Guasti 800 51 17 17 e che da oggi è possibile farlo anche dal proprio cellulare, scaricando l'App My Gesesa.