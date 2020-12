Medici, denuncia del Saues: da Asl Napoli 3 e Caserta niente indennità regionale (Di sabato 5 dicembre 2020) “Malgrado le nostre ripetute sollecitazioni di merito ne’ l’Asl Napoli 3 ne’ quella Casertana hanno ancora provveduto a riconoscere l’indennita’ regionale ai Medici convenzionati di emergenza territoriale”. Lo denuncia il presidente nazionale del Saues, sindacato autonomo urgenze emergenza sanitaria Paolo Ficco che nelle scorse ore ha inviato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e al ministro della Salute Roberto Speranza l’invito ad intervenire con “assoluta determinazione”. “A prescindere dalla questione di carattere giuridico di difforme e penalizzante interpretazione di una norma regionale da parte di queste due Asl – sottolinea Ficco – e’ davvero sorprendente come neppure il prevedibile esodo di questi Medici verso altri Servizi ... Leggi su ildenaro (Di sabato 5 dicembre 2020) “Malgrado le nostre ripetute sollecitazioni di merito ne’ l’Asl3 ne’ quellana hanno ancora provveduto a riconoscere l’indennita’aiconvenzionati di emergenza territoriale”. Loil presidente nazionale del, sindacato autonomo urgenze emergenza sanitaria Paolo Ficco che nelle scorse ore ha inviato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e al ministro della Salute Roberto Speranza l’invito ad intervenire con “assoluta determinazione”. “A prescindere dalla questione di carattere giuridico di difforme e penalizzante interpretazione di una normada parte di queste due Asl – sottolinea Ficco – e’ davvero sorprendente come neppure il prevedibile esodo di questiverso altri Servizi ...

