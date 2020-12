McCartney tutto da solo. A 78 anni Sir Paul dà lezioni di musica

Leggi su ilgiornale

(Di sabato 5 dicembre 2020) Paolo Giordano L'ex Beatles canta e suona ogni strumento nel terzo disco della trilogia iniziata nel 1970 In fondo avrebbe potuto far finta di niente. C'è il lockdown? Bene, spero di non prenderlo e me la godo un po' dopo sessant'di carriera. Invece figurarsi. Le canzoni diIII escono il 18 dicembre raccolte in uno dei pochi dischi in questo Natale di carestia che valga la pena di ascoltare dall'inizio alla fine. I (milioni di) fan si sentiranno a casa perché la voce, beh, quella la riconosci subito. Ma anche chi non lo conosce (orrore!) potrà fare immediatamente un paragone tra questi brani e la maggior parte dellache si ascolta oggi. Questi sono suonati, bene o male, si sentono le sbavature sulle tastiere e le dita che scivolano sulle corde di una chitarra. Gli altri sono repliche digitali, ...