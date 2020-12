Matrimonio a Prima Vista: Nicole Soria sta con Marco Rompietti (sposo della passata edizione)! (Di sabato 5 dicembre 2020) Marco Rompietti e Nicole Soria L’edizione appena conclusa di Matrimonio a Prima Vista continua a riservare colpi di scena, e l’ultimo riguarda Nicole Soria, la rossa milanese che è stata sposata con Andrea Ghiselli. Nell’incontro finale con gli esperti, la ragazza aveva confessato di frequentare un altro uomo, e adesso quell’uomo ha un nome e anche un volto, che il pubblico del programma conosce molto bene: si tratta di Marco Rompietti, che ha partecipato all’esperimento lo scorso anno. I due sono venuti allo scoperto attraverso le pagine social di Real Time, in un video nel quale hanno svelato così il loro rapporto, baciandosi live: “Matrimonio a Prima ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 5 dicembre 2020)L’edizione appena conclusa dicontinua a riservare colpi di scena, e l’ultimo riguarda, la rossa milanese che è stata sposata con Andrea Ghiselli. Nell’incontro finale con gli esperti, la ragazza aveva confessato di frequentare un altro uomo, e adesso quell’uomo ha un nome e anche un volto, che il pubblico del programma conosce molto bene: si tratta di, che ha partecipato all’esperimento lo scorso anno. I due sono venuti allo scoperto attraverso le pagine social di Real Time, in un video nel quale hanno svelato così il loro rapporto, baciandosi live: “...

