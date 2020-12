Massimiliano Allegri: “Difficile tornare in Italia, vorrei allenare in Premier League” (Di sabato 5 dicembre 2020) “In Italia ho passato quattro anni al Milan e cinque alla Juventus. Ora non vedo l’ora di tornare ad allenare. Magari in Italia ma credo sia difficile ora. Oppure in Inghilterra appunto“. Intervistato dal ‘Times’ Massimiliano Allegri rivela la sua voglia di Premier League. Dopo aver dato l’addio alla Juventus nel 2019, il tecnico è ancora in cerca di una nuova avventura con tutta probabilità fuori dall’Italia. “Il calcio inglese sta crescendo rispetto a prima perché ci sono molti allenatori stranieri e con loro sono arrivati nuovi modi di approcciare, nuove tattiche rispetto a 10 anni fa – ha detto Allegri -. L’Inghilterra ora è più sofisticata e migliorata decisamente nella tattica, ma allo stesso tempo rispetta le tradizioni del suo ... Leggi su sportface (Di sabato 5 dicembre 2020) “Inho passato quattro anni al Milan e cinque alla Juventus. Ora non vedo l’ora diad. Magari inma credo sia difficile ora. Oppure in Inghilterra appunto“. Intervistato dal ‘Times’rivela la sua voglia diLeague. Dopo aver dato l’addio alla Juventus nel 2019, il tecnico è ancora in cerca di una nuova avventura con tutta probabilità fuori dall’. “Il calcio inglese sta crescendo rispetto a prima perché ci sono molti allenatori stranieri e con loro sono arrivati nuovi modi di approcciare, nuove tattiche rispetto a 10 anni fa – ha detto-. L’Inghilterra ora è più sofisticata e migliorata decisamente nella tattica, ma allo stesso tempo rispetta le tradizioni del suo ...

