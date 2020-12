Mario Balotelli al Monza | lunedì le visite mediche

(Di sabato 5 dicembre 2020)giocherà in serie B: dopo un lungo tira e molla e smentite varie l'accordo è stato trovato.e firma col: l'attaccante, che era rimasto svincolato, firmerà fino al...

pisto_gol : Mario Balotelli al Monza è la dimostrazione che nella vita è più importante la fortuna (di avere un procuratore com… - qn_giorno : #Balotelli riparte dal #Monza ritrova #Berlusconi e #Galliani - cschannel_news : Mario Balotelli riparte dal campionato cadetto - sportal_it : Mario Balotelli giocherà nel Monza - CorriereQ : Balotelli, futuro ancora in Italia: Super Mario firmerà col Monza -

MONZA (5 dicembre 2020) - Mario Balotelli ha firmato con il Monza e giocherà in serie al B. Dopo la stagione difficile a Brescia, Adriano Galliani ha convinto SuperMario a siglare l'accordo con il ...Nuova squadra per Mario Balotelli. Mario Balotelli giocherà nel Monza. Ennesimo colpo di mercato di Adriano Galliani, che insieme con Silvio Berlusconi ha allestito una squadra in grado di operare il ...