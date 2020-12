Mario Balotelli al Monza | c’è l’accordo con il club di Silvio Berlusconi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 dicembre 2020)ritrova: l’attaccante ha firmato un contratto fino a giugno 2021 con il, ildi Serie B oggi in mano all’ex premier. Dopo mesi di inattività,ritrova quindi siache Adriano Galliani, dopo l’esperienza con la maglia del Milan nel 2013/2014. A dare notizia delle principali testate sportive. Il– dopo l’acquisto di Boateng (un altro ex rossonero) – mostra così di essere intenzionato ad arrivare in Serie A nel minore tempo possibile. Per l’ex centravanti della Nazionale la possibilità di rilanciarsi dopo una stagione da dimenticare a Brescia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.