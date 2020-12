Maria Teresa Ruta spiega perché la Gregoraci non si lascia andare: “Ha paura delle lettere degli avvocati” (Di sabato 5 dicembre 2020) Maria Teresa Ruta svela il motivo per il quale la Gregoraci è trattenuta in casa Maria Teresa Ruta nella serata di mercoledì ha avuto una conversazione con Dayane Mello e Selvaggia Roma svelando loro qualcosa di interessante. In pratica, la conduttrice ha riferito alle due gieffine il motivo per il quale Elisabetta Gregoraci sembra sempre trattenuta e impostata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Come mai la madre di Guenda Goria è a conoscenza di questo particolare? A quanto pare, sembra che dia stata la stessa soubrette calabrese a confessarglielo. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa si dono dette le tre donne. La soubrette calabrese avrebbe paura delle lettere ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 5 dicembre 2020)svela il motivo per il quale laè trattenuta in casanella serata di mercoledì ha avuto una conversazione con Dayane Mello e Selvaggia Roma svelando loro qualcosa di interessante. In pratica, la conduttrice ha riferito alle due gieffine il motivo per il quale Elisabettasembra sempre trattenuta e impostata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Come mai la madre di Guenda Goria è a conoscenza di questo particolare? A quanto pare, sembra che dia stata la stessa soubrette calabrese a confessarglielo. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa si dono dette le tre donne. La soubrette calabrese avrebbe...

