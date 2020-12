Marco Vannini | i genitori | “Martina in bagno al momento dello sparo? Noi l’abbiamo cancellata”

Leggi su limemagazine.eu

(Di sabato 5 dicembre 2020) . Per la prima volta la Corte ha messo nero su bianco quello che loro affermavano da oltre cinque anni, ovvero che l’intera famiglia Ciontoli fosse responsabile della morte del figlio, facendo emergere come Martina Ciontoli si trovava inale invece di aiutareavrebbe aiutato il padre da subito a depistare le indagini. Ora la famigliaaspetta l’epilogo di questa battaglia giudiziaria, ovvero la pronuncia della Cassazione. “Leggere le motivazioni è stata una piccola vittoria anche se in realtà non si può parlare di vittoria perché comunque noi abbiamo perso nostro figlio e non ce lo ridà nessuno”. Il pensiero di Marina Conte, la mamma di, è racchiuso tutto in questa frase. Quando ha letto insieme al ...