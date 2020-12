Maradona, sorpresa nel testamento: fuori ex moglie, Dalma e Giannina (Di sabato 5 dicembre 2020) BUENOS AIRES (Argentina) - Escluse dall'eredità l'ex moglie Claudia Villafane e le due figlie, Dalma e Giannina. Sarebbero queste le disposizioni scritte da Maradona nel suo testamento. Lo rivela il ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 5 dicembre 2020) BUENOS AIRES (Argentina) - Escluse dall'eredità l'exClaudia Villafane e le due figlie,. Sarebbero queste le disposizioni scritte danel suo. Lo rivela il ...

Stazione Cumana Maradona, presente il murales di De Laurentiis e non quello di Ferlaino

A sorpresa tra i i tanti murales presenti della storia del Napoli manca uno dedicato a Corrado Ferlaino. Dopo la notizia dell’ufficialità della denominazione a Diego Armando Maradona di quello che orm ...

Maradona, tutti i misteri. L'amico: Diego sapeva che sarebbe morto. Battaglia sul Dna. «Riesumate la salma»

A 10 giorni dalla morte di Diego Armando Maradona i dubbi sulle sue ultime ore si infittiscono invece di diradarsi: le indagini sono aperte per omicidio colposo (ma l'aggravante del dolo ...

