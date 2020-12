Maradona: Sgarbi, 'come in Caravaggio la sua opera vince sul male' (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Diego Armando Maradona come Caravaggio, la sua opera vince sul male. E' questo, in sintesi, il pensiero del critico d'arte Vittorio Sgarbi che ha dedicato al tema del bene e del male la sua lezione per il Salone del Libro di Torino durante la quale ha scandito che nel caso del campione argentino “l'opera vince. Da qualunque punto di vista noi guardiamo il problema il male assoluto non esiste, esiste un male prevalente o dominante. E il bene assoluto non esiste, esiste un bene prevalente o dominante. I dati negativi della vita di Maradona appaiono autodistruttivi. Ha fatto danno a sé e il minimo agli altri. In compenso, agli altri ha dato un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Roma, 5 dic. (Adnkronos) - Diego Armando, la suasul. E' questo, in sintesi, il pensiero del critico d'arte Vittorioche ha dedicato al tema del bene e della sua lezione per il Salone del Libro di Torino durante la quale ha scandito che nel caso del campione argentino “l'. Da qualunque punto di vista noi guardiamo il problema ilassoluto non esiste, esiste unprevalente o dominante. E il bene assoluto non esiste, esiste un bene prevalente o dominante. I dati negativi della vita diappaiono autodistruttivi. Ha fatto danno a sé e il minimo agli altri. In compenso, agli altri ha dato un ...

