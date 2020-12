Maradona raccontato dall’amico d’infanzia: “Quando segnò 5 gol con il braccio ingessato” – VIDEO (Di sabato 5 dicembre 2020) Aneddoti straordinari e ricordi commoventi nelle parole vintage di Goyo Carrizo, amico d’infanzia e compagno di Diego Armando Maradona nell’Argentinos Juniors Forse non tutti sanno che Maradona aveva un “gemello”. Non un fratello di sangue, quanto piuttosto un fratello calcistico. Inseparabili, lui e Gregorio Carrizo, nel condividere l’infanzia e l’adolescenza sul potrero di Villa Fiorito. Addirittura, si diceva ai tempi, Goyo veniva considerato migliore di Diego. E fa impressione anche solamente il pensiero. E fu proprio lui a introdurre “El Pibe de Oro” all’Argentinos Juniors, tramite quel Francisco Cornejo più volte menzionato nell’eccezionale reperto VIDEO tratto dal nostro archivio. Una coppia travolgente, Diego con il 10 e Goyo con il 9. Si narra di oltre 140 partite vinte consecutivamente nei primi anni ’70 per ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Aneddoti straordinari e ricordi commoventi nelle parole vintage di Goyo Carrizo, amicoe compagno di Diego Armandonell’Argentinos Juniors Forse non tutti sanno cheaveva un “gemello”. Non un fratello di sangue, quanto piuttosto un fratello calcistico. Inseparabili, lui e Gregorio Carrizo, nel condividere l’infanzia e l’adolescenza sul potrero di Villa Fiorito. Addirittura, si diceva ai tempi, Goyo veniva considerato migliore di Diego. E fa impressione anche solamente il pensiero. E fu proprio lui a introdurre “El Pibe de Oro” all’Argentinos Juniors, tramite quel Francisco Cornejo più volte menzionato nell’eccezionale repertotratto dal nostro archivio. Una coppia travolgente, Diego con il 10 e Goyo con il 9. Si narra di oltre 140 partite vinte consecutivamente nei primi anni ’70 per ...

