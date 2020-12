Maradona, la lotta per l’eredità: già aperte due cause. Dall’Argentina: “Fuori dal testamento le figlie Dalma e Giannina e l’ex moglie Claudia” (Di sabato 5 dicembre 2020) È già iniziato quello che viene immaginato come un complesso e tortuoso processo per l’eredità di Diego Armando Maradona, il campione morto lo scorso 25 novembre nella casa del quartiere privato San Andrés a Tigre. Secondo fonti giudiziarie, riportate da La Nacion, la prima causa è stata presentata nei tribunali di Buenos Aires da Jana Maradona, frutto del rapporto tra Maradona e Valeria Sabalain. La seconda causa presentata per l’avvio del processo di successione per i beni di Maradona è avvenuta presso il Tribunale Civile n. 15 di San Isidro: sarebbe stato presentato da Dalma Nerea Maradona, la primogenita del Pibe de Oro, avuta con la prima moglie, Claudia Villafañe. E proprio su questo punto dalle cronache argentine emergono nuovi misteri. Secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) È già iniziato quello che viene immaginato come un complesso e tortuoso processo perdi Diego Armando, il campione morto lo scorso 25 novembre nella casa del quartiere privato San Andrés a Tigre. Secondo fonti giudiziarie, riportate da La Nacion, la prima causa è stata presentata nei tribunali di Buenos Aires da Jana, frutto del rapporto trae Valeria Sabalain. La seconda causa presentata per l’avvio del processo di successione per i beni diè avvenuta presso il Tribunale Civile n. 15 di San Isidro: sarebbe stato presentato daNerea, la primogenita del Pibe de Oro, avuta con la prima, Claudia Villafañe. E proprio su questo punto dalle cronache argentine emergono nuovi misteri. Secondo ...

