Maradona, Goikoetxea parla del famoso fallo: 'Ho sbagliato, non volevo fargli male' (Di sabato 5 dicembre 2020) "Il mio nome sarà sempre legato al suo. Non gli ho stroncato la carriera, i napoletani ne sono testimoni. Nonostante con la maglia dell'Athletic Bilbao abbia vinto campionati e trofei e sia stato un ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 5 dicembre 2020) "Il mio nome sarà sempre legato al suo. Non gli ho stroncato la carriera, i napoletani ne sono testimoni. Nonostante con la maglia dell'Athletic Bilbao abbia vinto campionati e trofei e sia stato un ...

Le parole di Andoni Goikoetxea ex giocatore dell'Athletic Bilbao, noto per un fallo particolarmente duro ai danni di Maradona ...

Diego Armando Maradona, calcio e teatro

Perché questo vuoto? Perché ad alcuni di noi, che amiamo e seguiamo il teatro, tocca così profondamente la morte di un giocatore di calcio? Napoli - Juventus allo stadio San Paolo: è il 3 novembre ...

