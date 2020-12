Maradona, a Buenos Aires un viale che porta allo stadio dell’Argentinos Juniors col suo nome (Di sabato 5 dicembre 2020) Non solo lo stadio del Napoli. Per Diego Maradona potrebbe avere anche una strada a lui dedicata a Buenos Aires. Come riporta AFP, sarebbe stata avanzata in comune la proposta di onorare la defunta leggenda del calcio argentino con un viale col suo nome.Si tratta di una strada che porta direttamente allo stadio dell'Argentinos Juniors, la squadra in cui Maradona ha iniziato la sua carriera all'età di 15 anni. L'impianto, tra l'altro, gli era già stato intitolato nel 2004. La proposta fatta al comune di Buenos Aires, inoltre, comportarebbe anche l'idea di creare un centro turistico, sportivo e culturale attorno alla struttura del club ... Leggi su itasportpress (Di sabato 5 dicembre 2020) Non solo lodel Napoli. Per Diegopotrebbe avere anche una strada a lui dedicata a. Come riAFP, sarebbe stata avanzata in comune la proposta di onorare la defunta leggenda del calcio argentino con uncol suo.Si tratta di una strada chedirettamentedell'Argentinos, la squadra in cuiha iniziato la sua carriera all'età di 15 anni. L'impianto, tra l'altro, gli era già stato intitolato nel 2004. La proposta fatta al comune di, inoltre, comrebbe anche l'idea di creare un centro turistico, sportivo e culturale attorno alla struttura del club ...

