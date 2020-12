Manchester United, Solskjaer rischia: c’è l’ombra di Tuchel (Di sabato 5 dicembre 2020) Prima parte di stagione deludente per Solskjaer. Il Manchester United si affiderebbe a Tuchel in caso di ribaltone in panchina Scricchiola la panchina di Ole Gunnar Solskjaer al Manchester United. Il ko casalingo contro il PSG in Champions League ha acuito la crisi di questa prima parte di stagione dei ‘Red Devils’, con il tecnico norvegese finito nel mirino di critica e tifosi. Stando a Sport Bild, la dirigenza del club inglese starebbe pensando ad un possibile esonero di Solskjaer e di affidarsi a Thomas Tuchel in caso di separazione tra quest’ultimo e il Paris Saint-Germain, visti i rapporti ormai logori dell’allenatore tedesco con il Dt dei parigini Leonardo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 5 dicembre 2020) Prima parte di stagione deludente per. Ilsi affiderebbe ain caso di ribaltone in panchina Scricchiola la panchina di Ole Gunnaral. Il ko casalingo contro il PSG in Champions League ha acuito la crisi di questa prima parte di stagione dei ‘Red Devils’, con il tecnico norvegese finito nel mirino di critica e tifosi. Stando a Sport Bild, la dirigenza del club inglese starebbe pensando ad un possibile esonero die di affidarsi a Thomasin caso di separazione tra quest’ultimo e il Paris Saint-Germain, visti i rapporti ormai logori dell’allenatore tedesco con il Dt dei parigini Leonardo. Leggi su Calcionews24.com

Manchester United, Solskjaer rischia: c'è l'ombra di Tuchel

Prima parte di stagione deludente per Solskjaer. Il Manchester United si affiderebbe a Tuchel in caso di ribaltone in panchina ...

