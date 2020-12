Manchester United: Solskjaer in dubbio, Tuchel l’alternativa (Di sabato 5 dicembre 2020) In casa Manchester United si ragiona sul futuro e Ole Gunnar Solskjaer è sempre più in dubbio. Il tecnico dei Red Devils potrebbe non essere confermato dalla dirigenza inglese che, secondo quanto riportato da ‘Sport Bild’, avrebbe già individuato il sostituto. Trattasi di Thomas Tuchel, attuale tecnico del Paris Saint-Germain a sua volta messo in discussione dalla società parigina. Sliding doors che potrebbero portare Tuchel in Inghilterra e Solskjaer a casa in attesa di una nuova avventura. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 5 dicembre 2020) In casasi ragiona sul futuro e Ole Gunnarè sempre più in. Il tecnico dei Red Devils potrebbe non essere confermato dalla dirigenza inglese che, secondo quanto riportato da ‘Sport Bild’, avrebbe già individuato il sostituto. Trattasi di Thomas, attuale tecnico del Paris Saint-Germain a sua volta messo in discussione dalla società parigina. Sliding doors che potrebbero portarein Inghilterra ea casa in attesa di una nuova avventura. SportFace.

Nike lancia la sua prima collezione di abbigliamento intimo maschile con una campagna incentrata sugli uomini, con protagonista il calciatore Marcus Rashford del Manchester United e Jarvis Landry dei ...

Manchester United: Solskjaer in dubbio, Tuchel l’alternativa

