Malware per spiare l' attività di Leonardo Spa | due dipendenti arrestati

(Di sabato 5 dicembre 2020) AGI - Un ex dipendente e un dirigente diSpa, divisione aerostrutture e veivoli, sono statiper un caso di cyberspionaggio industriale che si annuncia molto serio. Accesso abusivo al sistema informatico, intercettazione illecita di comunicazioni telematiche e trattamento illecito di dati personali sono le ipotesi di reato formulate per l'ex dipendente, ora in carcere; mentre per il dirigente, ai domiciliari, quella di depistaggio. L'indagine è nata da un episodio del gennaio 2017, quando la struttura di Cyber Security diSpa ha segnalato un traffico di rete anomalo in uscita da postazioni di lavoro dello stabilimento di Pomigliano d'Arco generato da un software artefatto sconosciuto ai sistemi antivirus Aziendali e denominato cftmon exe. Il traffico era diretto a una pagina web denominata ...