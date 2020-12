Maltempo Versilia | cadono cavi elettrici | paese isolato

(Di sabato 5 dicembre 2020) Seravezza (Lucca), 5 dicembre 2020 - Disagi a causa delnell'alta: la viabilità di accesso aldi Minazzana , frazione del comune di Seravezza (Lucca) è rimasta interrotta in ...

reteversilia : Maltempo, cavi elettrici cadono sulla strada: blackout a Milazzana -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Versilia

LA NAZIONE

L'intervento di messa in sicurezza dei cavi della linea di media tensione danneggiati a Minazzana e di ripristino dell'energia elettrica è andato avanti per 4 ore. Per questo lasso di tempo la strada ...Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha disposto l'apertura del Coc, centro di coordinamento comunale di tutti i settori della Protezione civile, a causa delle forti piogge che si stanno abbattendo sul ...