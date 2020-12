Maltempo, nessuna tregua al Nord - Cortina imbiancata da 70 centimetri di neve: panorama incantato ma rischio valanghe (Di sabato 5 dicembre 2020) Le Dolomiti sono letteralmente ricoperte di neve. Nell'area di Cortina d'Ampezzo sono caduti 70 centimetri di manto fresco nella notte. Lo annuncia il sindaco Gianpietro Ghedina annuncia in un post su ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 5 dicembre 2020) Le Dolomiti sono letteralmente ricoperte di. Nell'area did'Ampezzo sono caduti 70di manto fresco nella notte. Lo annuncia il sindaco Gianpietro Ghedina annuncia in un post su ...

La Spezia – I Vigili del Fuoco sono intervenuti questa mattina nella zona di Melara per una pianta di grosse dimensioni caduta a terra all’incrocio tra via dei Pini e via Sarzana. Nessuna persona e ne ...

Ancora disagi in Liguria, dove l'Arpal ha emesso una allerta arancione per neve fino alla mezzanotte del 5 dicembre, e in Piemonte. La situazione provocata dal maltempo è critica anche nell'Alto Vicen ...

