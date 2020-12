Maltempo: Livorno; 74 mm pioggia in 24 ore, allagamenti (Di sabato 5 dicembre 2020) Livorno, 05 DIC - allagamenti e torrenti ingrossati in varie parti del territorio del Comune di Livorno dove sono caduti 74 mm di pioggia in 24 ore, di cui 44 mm solo nelle ultime tre ore. Il sindaco ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 5 dicembre 2020), 05 DIC -e torrenti ingrossati in varie parti del territorio del Comune didove sono caduti 74 mm diin 24 ore, di cui 44 mm solo nelle ultime tre ore. Il sindaco ...

avv_procopio : RT @iltirreno: Maltempo, danni e paura a Livorno. Il punto della situazione - fseviareggio : RT @iltirreno: Maltempo, danni e paura a Livorno. Il punto della situazione - iltirreno : Maltempo, danni e paura a Livorno. Il punto della situazione - sardanews : Maltempo: Livorno; 74 mm pioggia in 24 ore, allagamenti - AnsaToscana : Maltempo: Livorno; 74 mm pioggia in 24 ore, allagamenti. torrenti ingrossati in varie parti del territorio #ANSA -