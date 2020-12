Maltempo, il Mose protegge Venezia: per la prima volta alzate barriere in notturna (Di sabato 5 dicembre 2020) Il Mose nella notte ha protetto Venezia dall’acqua alta. L'innalzamento delle barriere è iniziato venerdì alle 20.30 e le paratie hanno permesso di mantenere il centro storico all’asciutto. “È riuscito il primo sollevamento notturno di tutte le paratoie del Mose. È stato molto suggestivo vedere la laguna punteggiata dalle luci del Mose in azione”, ha detto in mattinata Cinzia Zincone, provveditore alle opere pubbliche del Triveneto. “Le abbasseremo dopo pranzo, per poi tenerci la possibilità di risollevarle intorno alle 21 se le condizioni meteo lo renderanno necessario”, ha aggiunto. Leggi su tg24.sky (Di sabato 5 dicembre 2020) Ilnella notte ha protettodall’acqua alta. L'innalzamento delleè iniziato venerdì alle 20.30 e le paratie hanno permesso di mantenere il centro storico all’asciutto. “È riuscito il primo sollevamento notturno di tutte le paratoie del. È stato molto suggestivo vedere la laguna punteggiata dalle luci delin azione”, ha detto in mattinata Cinzia Zincone, provveditore alle opere pubbliche del Triveneto. “Le abbasseremo dopo pranzo, per poi tenerci la possibilità di risollevarle intorno alle 21 se le condizioni meteo lo renderanno necessario”, ha aggiunto.

