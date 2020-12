Makeup facile: come realizzare uno smoky eye opaco e luminoso (Di sabato 5 dicembre 2020) Impariamo a realizzare un meraviglioso smoky eye in due versioni, opaco e luminoso con l’esperta di Makeup Francesca Pagano. Lo smoky eye è da sempre il Makeup per eccellenza, quello che molte donne considerano inarrivabile ma che con gli strumenti, la tecnica e le sfumature giuste può diventare un Makeup alla portata di tutte, ovviamente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 5 dicembre 2020) Impariamo aun meravigliosoeye in due versioni,con l’esperta diFrancesca Pagano. Loeye è da sempre ilper eccellenza, quello che molte donne considerano inarrivabile ma che con gli strumenti, la tecnica e le sfumature giuste può diventare unalla portata di tutte, ovviamente L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

L'attrice e cantante messicana Eiza Gonzalez svela i segreti della sua skincare e make-up routine. Il tempo richiesto? 8 minuti!

Passepartout: ecco i make up da giorno perfetti in ogni occasione!

Pronte a scoprire i make-up passepartout perfetto per qualsiasi occasione? Il sogno di ogni donna è quello di trovare un maquillage per tutti i giorni che sia pratico e facile per uscire in tempo zero ...

