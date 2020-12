Made in Italy: gioielli Marlù illuminano nuove vetrine a Milano, Bologna, Bari, Firenze (Di sabato 5 dicembre 2020) Milano, 4 dic. (Labitalia) - vetrine che si illuminano nelle vie dello shopping e nel cuore dei centri storici di quattro grandi città italiane: Milano, Bologna, Bari e Firenze. Aprono quattro nuovi store monomarca Marlù, il marchio del gioiello per tutti creato dalle tre sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri. Saracinesche che si alzeranno ogni giorno e 20 nuovi posti di lavoro nello staff Marlù. Il marchio delle sorelle Fabbri caratterizza, quindi, il suo Natale 2020 e l'inizio del prossimo anno nel segno di ripartenza e rilancio, segnale anticiclico e di concreto e duraturo investimento imprenditoriale. Si comincia oggi a Milano (4 dicembre), con l'apertura al pubblico dello store di via Torino, a pochi passi da ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020), 4 dic. (Labitalia) -che sinelle vie dello shopping e nel cuore dei centri storici di quattro grandi città italiane:. Aprono quattro nuovi store monomarca, il marchio del gioiello per tutti creato dalle tre sorelle Morena, Monica e Marta Fabbri. Saracinesche che si alzeranno ogni giorno e 20 nuovi posti di lavoro nello staff. Il marchio delle sorelle Fabbri caratterizza, quindi, il suo Natale 2020 e l'inizio del prossimo anno nel segno di ripartenza e rilancio, segnale anticiclico e di concreto e duraturo investimento imprenditoriale. Si comincia oggi a(4 dicembre), con l'apertura al pubblico dello store di via Torino, a pochi passi da ...

Ultime Notizie dalla rete : Made Italy Zootecnia: Bellanova, è uno dei pilastri del Made in Italy - Terra & Gusto Agenzia ANSA Benucci (ConfimpreseItalia Roma Area Metropolitana): “In pochi mesi possibile perdere un’intera filiera del Made in Italy."

“Rischiamo di perdere in pochi mesi un’intera filiera del Made in Italy, non perché scompaia sotto i colpi della pandemia, ma solo perché passerà di mano, da quelle dell’eccellenza italiana, a quelle ...

Salami, mortadella, prosciutti e culatello: obbligo di indicare in etichetta la provenienza

E’ l’ennesima vittoria del Made in Italy di qualità, di quelle produzioni di eccellenza che restituiscono appeal al cibo e ai prodotti che alimentano la dieta mediterranea.

