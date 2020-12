"Ma cos'ha?". La Meloni parla e lui reagisce così: Renzi beccato dalla telecamera fare questo | Video (Di sabato 5 dicembre 2020) Ma cos'avrà mai avuto da ridere Matteo Renzi mentre Giorgia Meloni parlava di leadership in diretta a SkyTg24? La fondatrice di Fratelli d'Italia ha risposto a una domanda specifica su chi guiderà il centrodestra in caso di elezioni: “Lo dovete chiedere agli italiani, non a me. Io non mi sono data obiettivi personali, dove arriverà il partito e la sottoscritta lo decideranno democraticamente gli elettori”. Tra l'altro la Meloni ci ha tenuto a sottolineare che da questo punto di vista il centrodestra è sempre stato particolarmente democratico, a differenza della sinistra: “Ricordiamo che in nove degli ultimi dieci anni abbiamo avuto il Pd al governo senza che abbia mai vinto le elezioni. Noi invece ci andiamo se abbiamo la maggioranza per farlo”. Mentre faceva questo discorso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 5 dicembre 2020) Ma cos'avrà mai avuto da ridere Matteomentre Giorgiava di leadership in diretta a SkyTg24? La fondatrice di Fratelli d'Italia ha risposto a una domanda specifica su chi guiderà il centrodestra in caso di elezioni: “Lo dovete chiedere agli italiani, non a me. Io non mi sono data obiettivi personali, dove arriverà il partito e la sottoscritta lo decideranno democraticamente gli elettori”. Tra l'altro laci ha tenuto a sottolineare che dapunto di vista il centrodestra è sempre stato particolarmente democratico, a differenza della sinistra: “Ricordiamo che in nove degli ultimi dieci anni abbiamo avuto il Pd al governo senza che abbia mai vinto le elezioni. Noi invece ci andiamo se abbiamo la maggioranza per farlo”. Mentre facevadiscorso, ...

redazioneiene : Quasi 2 milioni di euro in 3 anni: cos’ha fatto l’azienda di Davide Casaleggio per il gigante del tabacco?… - _Carmine_b : Mai come quest’ ultimi mesi abbiamo avuto la possibilità di respirare un momento, e ascoltarci, per capire cos’ ha… - meIanchoIic_wi : @offkeyrhapsody L'anno scorso ho letteralmente urlato, e poco prima(?) Hwasa ha introdotto Dua Lipa, chissà cos'han… - CHENBAE45959461 : RT @justashake: Ci mancava pure Giulia a fare la bambina dell'esorcista dopo Dayane, ma cos'ha quella poltrona che nessuno riesce a sedersi… - martiraranans : @hugscarrots @Riflettente90 Ma l’ha detto lui ragazzi! Ma di che parliamo lo ha ammesso più di una volta ma cos’è q… -

Ultime Notizie dalla rete : cos ha Giorgia Meloni parla e Matteo Renzi beccato mentre sghignazza: "Ma cos'ha?" Liberoquotidiano.it Camplone: "Serve cattiveria e attenzione". Arriva il Südtirol, le probabile formazione

Possibile maglia dall'inizio per Pesenti e Sussi. Südtirol capolista con miglior difesa e secondo miglio attacco. Calcio di inizio alle 15 ...

Andromeda di Gianluca Morozzi. Recensione

Una storia di vendetta, di dolore, di follia che comincia nella Bologna degli anni Ottanta. Se volete un pò di brividi ...

Possibile maglia dall'inizio per Pesenti e Sussi. Südtirol capolista con miglior difesa e secondo miglio attacco. Calcio di inizio alle 15 ...Una storia di vendetta, di dolore, di follia che comincia nella Bologna degli anni Ottanta. Se volete un pò di brividi ...