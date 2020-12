Luca Rocco: 'Mio padre morto per il Covid, e c'è chi si lamenta perché non può andare al ristorante...' (Di sabato 5 dicembre 2020) ' Una discesa allinferno senza nessun appiglio al quale aggrapparsi '. E' straziante il post su Facebook di Gian Luca Rocco , capo servizio presso il Tgcom24 , che racconta la morte del papà, psichiatra forense, a causa del Covid. 'Senza Coronavirus sarebbe vissuto altri venti anni' dice svelando il mondo nerissimo della sanità, le ore trascorse su ... Leggi su ilgazzettino (Di sabato 5 dicembre 2020) ' Una discesa allinferno senza nessun appiglio al quale aggrapparsi '. E' straziante il post su Facebook di Gian, capo servizio presso il Tgcom24 , che racconta la morte del papà, psichiatra forense, a causa del. 'Senza Coronavirus sarebbe vissuto altri venti anni' dice svelando il mondo nerissimo della sanità, le ore trascorse su ...

