L'Oms avverte: 'I vaccini non sono la bacchetta magica contro il Covid' (Di sabato 5 dicembre 2020) L'Organizzazione mondiale della sanità ha affermato oggi che "i vaccini non sono una bacchetta magica" per la crisi del coronavirus. L'Oms ha affermato che è sbagliato credere che l'epidemia del Covid-... Leggi su globalist (Di sabato 5 dicembre 2020) L'Organizzazione mondiale della sanità ha affermato oggi che "inonuna" per la crisi del coronavirus. L'Oms ha affermato che è sbagliato credere che l'epidemia del-...

Magnacaura : I vaccini non sono uguali a zero Covid', avverte l'OMS - Toniapatty : RT @ImolaOggi: L'OMS avverte: i vaccini 'non significano zero Covid'. Grazie, lo avevamo capito. - anima_ribelle66 : RT @ImolaOggi: L'OMS avverte: i vaccini 'non significano zero Covid'. Grazie, lo avevamo capito. - domalex82 : RT @ImolaOggi: L'OMS avverte: i vaccini 'non significano zero Covid'. Grazie, lo avevamo capito. - alfreaudi : RT @ImolaOggi: L'OMS avverte: i vaccini 'non significano zero Covid'. Grazie, lo avevamo capito. -