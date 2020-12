Livorno. Lavori per il ripristino del molo di San Jacopo in Acquaviva (Di domenica 6 dicembre 2020) La Giunta comunale, su proposta delle assessore ai Lavori Pubblici Silvia Viviani e al Bilancio e Demanio Viola Ferroni, ha approvato il progetto esecutivo per il ripristino del molo di S. Jacopo in Acquaviva. Il progetto, finanziato per 60mila euro, è stato curato dall’ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi pubblici del Comune di Livorno, e prevede la ricostruzione di tutta la sezione finale del pontile, divelta da una mareggiata nella primavera del 2019. L’intervento prevede anche Lavori subacquei per il consolidamento della nuova struttura al fondale, in modo da rallentare il deterioramento del molo, che all’epoca fu realizzato con grandi blocchi semplicemente posati su un piano d’appoggio costituito da ghiaia e pietre. La banchina ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 6 dicembre 2020) La Giunta comunale, su proposta delle assessore aiPubblici Silvia Viviani e al Bilancio e Demanio Viola Ferroni, ha approvato il progetto esecutivo per ildeldi S.in. Il progetto, finanziato per 60mila euro, è stato curato dall’ufficio Progettazione e Qualificazione Spazi pubblici del Comune di, e prevede la ricostruzione di tutta la sezione finale del pontile, divelta da una mareggiata nella primavera del 2019. L’intervento prevede anchesubacquei per il consolidamento della nuova struttura al fondale, in modo da rallentare il deterioramento del, che all’epoca fu realizzato con grandi blocchi semplicemente posati su un piano d’appoggio costituito da ghiaia e pietre. La banchina ...

