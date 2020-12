Livorno: allarme maltempo, aperto il Centro operativo comunale (Di sabato 5 dicembre 2020) La Protezione civile comunale ha intanto avvisato telefonicamente la cittadinanza invitando a evitare gli spostamenti e a chi vive in prossimità di fiumi è richiesto di salire a piani alti Leggi su firenzepost (Di sabato 5 dicembre 2020) La Protezione civileha intanto avvisato telefonicamente la cittadinanza invitando a evitare gli spostamenti e a chi vive in prossimità di fiumi è richiesto di salire a piani alti

LIVORNO – Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha disposto l’apertura del Coc, centro di coordinamento comunale di tutti i settori della Protezione civile, a causa delle forti piogge che si stanno abba ...

Moby: i soccorsi, l'accordo tra armatori, i tanti misteri e una verità negata 29 anni

Si parla di una nuova commissione d'inchiesta e di un fondo per i familiari delle vittime. I riflettori di Report sulla tragedia ...

LIVORNO – Il sindaco di Livorno Luca Salvetti ha disposto l'apertura del Coc, centro di coordinamento comunale di tutti i settori della Protezione civile, a causa delle forti piogge che si stanno abba ...