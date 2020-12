Live Spezia-Lazio 1-2 | Nzola | gol fantastico e accorcia le distanze

(Di sabato 5 dicembre 2020) 25'st I liguri, come nel primo tempo, provano ad attaccare a sinistra. In questo momento è Gyasi a cercare di creare la superiorità numerica. 21'st Ha ripreso coraggio...

ProfidiAndrea : ?? ???????? - Tutti gli assist di giornata: premiato #Milinkovic contro lo #Spezia ? #SpeziaLazio 0-2 HT Assist: Milink… - ekania : RT @ekania: Spezia vs lazio live - SkySport : Spezia-Lazio 0-2 all'intervallo Segui qui il secondo tempo LIVE - Notiziedi_it : Live Spezia-Lazio 0-1: segna sempre Immobile - zazoomblog : Live Spezia-Lazio 0-1 diretta: Immobile porta avanti i biancocelesti - #Spezia-Lazio #diretta: #Immobile -

Ultime Notizie dalla rete : Live Spezia

Sky Sport

Subito in gara il neo entrato Agudelo. Sarà un finale di gara duro per la truppa di Inzaghi. 19'st GOL SPEZIA: Grandissima rete di Nzola, che scatta a destra, punta Acerbi, lo salta, e manda la palla ...14'st Eccole le mosse di Inzaghi, che a sorpresa leva Immobile e Luis Alberto. In testa adesso c'è la gara con il Bruges. Dentro Akpa Akpro e Caicedo. 13'st ...