LIVE Sci alpino | Gigante Santa Caterina in DIRETTA | si comincia | De Aliprandini ci prova

Leggi su oasport

(Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI pettorali di partenza 10.31 Tracciato molto regolare, poca pendenza. Qualche imprecisione di troppo per Nestvold-Haugen, all’arrivo stampa un tempo di 1’01?51. Ora il francese Pinturault. 10.30 INIZIATO ILDI! In pista Nestvold-Haugen. 10.28 Il norvegese Nestvold-Haugen è pronto al cancelletto di partenza! 10.22 Il francese Alexis Pinturault guida la classifica generale di Coppa del Mondo con 150 punti, seguito a 125 dal norvegese Henrik Kristoffersen. 10.15 Sin qui abbiamo assistito solo a giganti e paralleli in campo maschile. Per l’Italia, che punta su discesa, superG e slalom, di fatto la Coppa del Mondo non è ancorata… 10.14 I pettorali altissimi degli azzurri, Dea parte, ...