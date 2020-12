LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: Rimonta vincente di Zubcic! Kranjec e Odermatt sul podio. Male gli italiani (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.13: VINCE Zubcic!!! IL CROATO TRIONFA CON 12 CENTESIMI DI VANTAGGIO SU Kranjec CHE PERDE TUTTO NEL FINALE!!!! 14.12: All’intermedio 24 centesimi di vantaggio per Kranjec 14.11: Sarà sul podio il giovane svizzero Odermatt che è secondo a 3 decimi da Zubcic con una buona seconda manche. Ora tocca a Kranjec 14.11 8 centesimi di ritardo per Odermatt all’intermedio 14.10: Allunga un po’ le linee il francese Pinturault che non approfitta fino in fondo della defaillance di Kristoffersen e chiude terzo a 80 centesimi. Zubcic è sul podio e la Svizzera è sul podio 14.10: Pinturault ha 12 centesimi di ritardo all’intermedio 14.09: Lo svizzero Meillard non riesce a ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.13: VINCE!! IL CROATO TRIONFA CON 12 CENTESIMI DI VANTAGGIO SUCHE PERDE TUTTO NEL FINALE!!!! 14.12: All’intermedio 24 centesimi di vantaggio per14.11: Sarà sulil giovane svizzeroche è secondo a 3 decimi da Zubcic con una buona seconda manche. Ora tocca a14.11 8 centesimi di ritardo perall’intermedio 14.10: Allunga un po’ le linee il francese Pinturault che non approfitta fino in fondo della defaillance di Kristoffersen e chiude terzo a 80 centesimi. Zubcic è sule la Svizzera è sul14.10: Pinturault ha 12 centesimi di ritardo all’intermedio 14.09: Lo svizzero Meillard non riesce a ...

