LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: Pinturault all’assalto di Kranjec, azzurri per la rimonta (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.32: Perde progressivamente il russo Andrienko e chiude secondo a 82 centesimi 13.32: 47 centesimi di ritardo per Andrienko all’intermedio 13.31: Senza particolari sbavature il ceco Zampa chiude con il tempo globale di 2’18?15 13.29: Lo slovacco Zampa è al cancelletto 13.25: 48 porte per questa seconda manche, -1 grado la temperatura, continua a nevicare ininterrottamente da questa notte 13.24: Il primo a partire sarà lo slovacco Zampa, seguito dal russi Andrienko e dallo svizzero Bissig 13.21: Questa la classifica al termine della prima manche: 1 Kranjec Zan SLO 1:04.34 2 ODERMATT Marco SUI +0.46 3 Pinturault Alexis FRA +0.48 4 MEILLARD Loic SUI +0.49 5 FORD Tommy USA +0.60 6 ZUBCIC Filip CRO +0.69 7 KILDE Aleksander Aamodt NOR +1.04 8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +1.19 9 SCHMID ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.32: Perde progressivamente il russo Andrienko e chiude secondo a 82 centesimi 13.32: 47 centesimi di ritardo per Andrienko all’intermedio 13.31: Senza particolari sbavature il ceco Zampa chiude con il tempo globale di 2’18?15 13.29: Lo slovacco Zampa è al cancelletto 13.25: 48 porte per questa seconda manche, -1 grado la temperatura, continua a nevicare ininterrottamente da questa notte 13.24: Il primo a partire sarà lo slovacco Zampa, seguito dal russi Andrienko e dallo svizzero Bissig 13.21: Questa la classifica al termine della prima manche: 1Zan SLO 1:04.34 2 ODERMATT Marco SUI +0.46 3Alexis FRA +0.48 4 MEILLARD Loic SUI +0.49 5 FORD Tommy USA +0.60 6 ZUBCIC Filip CRO +0.69 7 KILDE Aleksander Aamodt NOR +1.04 8 KRISTOFFERSEN Henrik NOR +1.19 9 SCHMID ...

