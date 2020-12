LIVE Sci alpino, Gigante Santa Caterina in DIRETTA: Pinturault all’assalto di Kranjec, azzurri per la rimonta. Seconda manche alle 13.30 (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.03: Un primato netto quello di Kranjec, che nella Seconda manche partirà con un buon vantaggio sugli avversari. In Seconda posizione c’è lo svizzero Marco Odermatt, che ha accusato 46 centesimi di ritardo 13.00: In testa, dopo la prima manche c’è lo sloveno Kranjec che ha fermato il cronometro sull’1’04”34, risultando il migliore a metà gara su un tracciato sicuramente condizionato dalla fitta nevicata in corso, sfruttando al meglio il pettorale numero 5 12.58: Pochissima Italia nella prima manche con solo due atleti qualificati per la Seconda parte di gara, de Aliprandini, 17mo e Borsotti 21mo: il loro obiettivo plausibile sarà quello di centrare un posto nei primi ... Leggi su oasport (Di sabato 5 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.03: Un primato netto quello di, che nellapartirà con un buon vantaggio sugli avversari. Inposizione c’è lo svizzero Marco Odermatt, che ha accusato 46 centesimi di ritardo 13.00: In testa, dopo la primac’è lo slovenoche ha fermato il cronometro sull’1’04”34, risultando il migliore a metà gara su un tracciato sicuramente condizionato dalla fitta nevicata in corso, sfruttando al meglio il pettorale numero 5 12.58: Pochissima Italia nella primacon solo due atleti qualificati per laparte di gara, de Aliprandini, 17mo e Borsotti 21mo: il loro obiettivo plausibile sarà quello di centrare un posto nei primi ...

